В Петербурге количество нарушений ПДД в местах установки камер сократилось в 20 раз

Всего же в 2021 году на камеры попало более 7,5 млн нарушений ПДД.

На аварийно-опасных участках Петербурга, где поставили камеры, количество нарушений сократилось в десятки раз. Об этом сообщила пресс-служба Городского мониторингового центра.

Статистика по конкретным адресам показывает снижение нарушений в 15-20 раз. Городской мониторинговый центр

Всего же в 2021 году на камеры попало более 7,5 млн нарушений ПДД, более 99% из них – превышение скорости.

Адреса работы городских комплексов фиксации нарушений ПДД публикуются в открытом доступе на сайте Городского мониторингового центра и на сайте ГИБДД.

Фото: pexels