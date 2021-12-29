  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге количество нарушений ПДД в местах установки камер сократилось в 20 раз
Сегодня, 16:42
204
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге количество нарушений ПДД в местах установки камер сократилось в 20 раз

0 0

Всего же в 2021 году на камеры попало более 7,5 млн нарушений ПДД.

На аварийно-опасных участках Петербурга, где поставили камеры, количество нарушений сократилось в десятки раз. Об этом сообщила пресс-служба Городского мониторингового центра.

Статистика по конкретным адресам показывает снижение нарушений в 15-20 раз.

Городской мониторинговый центр

Всего же в 2021 году на камеры попало более 7,5 млн нарушений ПДД, более 99% из них – превышение скорости.

Адреса работы городских комплексов фиксации нарушений ПДД публикуются в открытом доступе на сайте Городского мониторингового центра и на сайте ГИБДД.

Фото: pexels

Теги: камеры, пдд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии