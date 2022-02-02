В России просят изъять из магазинов консервы с личинками червей

Обращение уже направлено в Роспотребнадзор и Генпрокуратуру.

Глава "Общественной потребительской инициативы" (ОПИ) Олег Павлов обратился в Роспотребнадзор и Генпрокуратуру РФ с просьбой изъять из оборота консервы печени минтая по-приморски, в которых ранее были найдены личинки червей. Об этом пишет ТАСС.

В Москве и Санкт-Петербурге в нескольких торговых сетях продавались товары ненадлежащего качества. Консервы трёх ппроизводетелей: "Дефриз" из Владивостока, а также заводы "Прибой" и "Мурман-рыба" из Владимирской области.

Лаборатория Федерального агентства подтвердили, что в исследованных образцах выявлено наличие личинок червей.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербуржец предстанет перед судом за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

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