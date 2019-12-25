Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не позволит Ирану обзавестись ядерным оружием. Об этом премьер-министр страны заявил во время пресс-конференции со специальным представителем США по Ирану Брайаном Хуком в Иерусалиме. Политик считает, что Тегеран намеренно вводит в заблуждение международное сообщество.

Мы сделаем все необходимое, чтобы не позволить Ирану обзавестись ядерным оружием… Израиль не позволит Ирану закрепиться в военном отношении в Сирии Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля

Глава израильского кабинета министров добавил, что Иран "лжет постоянно и не выполняет свои обязательства". Нетаньяху подчеркнул, что власти Тегерана тайно проводят программу по созданию ядерного оружия и средств его доставки.

Иран продолжает свою буйную агрессию на Ближнем Востоке и за его пределами, он вооружает, обучает, финансирует и направляет террористов Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля

Политик призвал мировое сообщество возобновить санкции в отношении Ирана. Израиль продолжит осуществлять деятельность, направленную на предупреждение создания "еще одного военного и террористического фронта". Нетаньяху уверен, что Башар Асад ставит под угрозу свою страну и свой режим правления.

Нетаньяху представил четыре варианта захвата Западного берега Иордана.

Видео: YouTube / Arutz Sheva TV