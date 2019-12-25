По его словам, страна готова к такому сценарию.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о признаках возвращения коронавируса во Францию. Он сделал это во время телевизионного интервью, фрагменты которого опубликованы на сайте главы государства.

По словам Макрона, ситуация с COVID-19 остаётся неопределённой и возможен сценарий, когда вирус вернётся в страну. Президент добавил, что Франция готова к такому развитию событий — у страны достаточный запас лекарств, респираторов и масок.

Мы многому научились в период пандемии. Эммануэль Макрон, президент Франции

Он считает, что с 1 августа в общественных местах во Франции следует ввести обязательный масочный режим.

Ранее Макрон предостерег Израиль от аннексии Палестины.

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