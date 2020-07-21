Пять дней потребовалось членам ЕС, чтобы утвердить пакет мер по поддержке экономики.

Евросоюз согласовал бюджет на 2021-2027 годы. Как сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, соглашение ЕС стало историческим днем для Европы.

В итоге лидеры стран ЕС пришли к компромиссу. Таким образом на поддержку экономики государств было выделено 750 млрд евро. Кроме того, глава ЕС Шарль Мишель уточнила, что переговоры шли долго и тяжело. Несмотря на это, странам удалось заключить хорошую сделку.

Выделенную сумму страны ЕС планируют занять на финансовых рынках. Предполагается, что задолженность удастся погасить до 2058 года.

Ранее мы сообщили, что в Греции двух российских моряков приговорили к 253 годам колонии.

Видео: Youtube/Bloomberg Politics