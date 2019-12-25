Моряки получили срок за перевозку нелегальных мигрантов и торговлю людьми.

В Греции двух российских моряков приговорили к 253 годам колонии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на вице-президента российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.

Речь идет о жителях Ижевска Константине Семенове и Иване Возниковцеве. Правозащитник отметил, что по подобным обвинениям в Греции под стражей находятся более 20 россиян. Как уточнил Мельников, моряки не признают свою вину. Подобный срок получался с учетом того, что за каждого мигранта морякам дали от 7 до 12 лет, плюс ещё они должны ответить за другие преступления.

Мельников подчеркнул, что россияне приехали в Турцию, чтобы заработать на перевозке туристов. Однако, судно сломалось. Моряки, недолго думая, рассказали об инциденте своему работодателю. На место приплыла лодка с нелегалами. Они начали угрожать россиянам. В этой связи, им пришлось принять на борт преступников. Затем в территориальных водах Греции они были задержаны береговой охраной.

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