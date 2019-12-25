Директор порта Бейрута оказался в числе 16 задержанных в рамках расследования взрыва

Заморожены счета главы порта Бейрута и главы Таможенного управления.

Директор порта Хасан Корейтем оказался в числе 16 задержанных в рамках расследования взрыва в Бейруте. Об этом сообщил местный телеканал LBC со ссылкой на источники в прокуратуре Ливана. Ранее чиновник говорил о том, что знал о хранении аммиачной селитры на территории порта. Однако он объяснил, что не имел понятия о том, настолько груз опасен.

Корейтем напомнил, что портовые службы несколько раз с 2014 года уведомляли судебные инстанции о наличии опасного груза. Однако они не получили ответа о том, как поступить. По делу о взрыве в Бейруте задержаны 16 человек после опроса 18 человек. В отношении директора порта выдано предписание о запрете на выезд из страны.

Ранее телеканал MTV в Ливане показал документ с распоряжением из Центробанка для кредитных организаций. В нем говорилось о необходимости заморозить счета семи человек, включая главу порта Бейрута и руководителя Таможенного управления.

В морском порту ливанского города Бейрут вечером 4 августа прогремел взрыв. Причиной трагедии стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры. Половина зданий региона разрушена. В больницах находятся около четырех тысяч пострадавших. В Бейруте стали принимать раненых в моргах, так как госпитали переполнены. Более сотни граждан считаются погибшими. Многие местные жители пропали без вести. На территории страны объявлен трехдневный траур. Ударная волна затронула российское посольство. В Грузии подтвердили отправку взорвавшейся в Бейруте селитры из Батуми.