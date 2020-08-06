Оппозиция призывала местное население к революции.

Активисты в Бейруте потребовали отставки правительства Ливана. Акция протеста в Бейруте прошла во время приезда в город президента Франции Эмманюэля Макрона. На улицы вышли жители христианского квартала Джумейзе, который сильно пострадал от разрушений, вызванных взрывом в порту. Толпы демонстрантов выкрикивали лозунг "Vive la France!", а после перешли на антиправительственные высказывания. Митингующие требуют отставку членов кабинета министров Хасана Диаба.

на арабском и французском языках активисты призывали к началу революции в Ливане. Глава Франции отреагировал на протесты. Он заявил, что привез в страну послание дружбы и солидарности.

Я инициирую программу международной помощи, мы обеспечим вас хлебом, медикаментами, строительными материалами Эмманюэль Макрон, президент Франции

Политик отметил, что предложит руководителям Ливана заключить новую сделку на фоне острого противоречия между действующей властью и оппозицией.

При взрыве в Бейруте ни один объект всемирного наследия ЮНЕСКО не пострадал.

Видео: Youtube/LeHuffPost