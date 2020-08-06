Эмманюэль Макрон прибыл в Ливан для экстренной встречи с правительством.

Эмманюэль Макрон заявил, что Франция инициирует меры международной помощи после взрыва в Бейруте. Об этом политик рассказал по прибытию в столицу Ливана. Президент рассказал, что Париж готов оказать международную поддержку населению после трагедии, повлекшей за собой многочисленные человеческие жертвы и разрушения инфраструктуры.

Мы проведем переговоры, чтобы затем инициировать программу международной помощи народу Ливана, - сказал он. - Помощь населению - это главный приоритет Эмманюэль Макрон, президент Франции

В Елисейском дворец отметили, что глава Франции прибыл в Ливан с экстренным визитом. В Бейруте он встретится с главой государства Мишелем Ауном и премьер-министром Хасаном Диабом. Из самолета Макрон выходил в медицинской маске в соответствии с санитарными требованиями, введенными из-за пандемии коронавируса.

Петербуржцы могут поддержать жителей Ливанской Республики после взрыва в Бейруте.

Видео: Youtube/LeHuffPost