Эмманюэль Макрон заявил, что Франция инициирует меры международной помощи после взрыва в Бейруте. Об этом политик рассказал по прибытию в столицу Ливана. Президент рассказал, что Париж готов оказать международную поддержку населению после трагедии, повлекшей за собой многочисленные человеческие жертвы и разрушения инфраструктуры.
Мы проведем переговоры, чтобы затем инициировать программу международной помощи народу Ливана, - сказал он. - Помощь населению - это главный приоритет
Эмманюэль Макрон, президент Франции
В Елисейском дворец отметили, что глава Франции прибыл в Ливан с экстренным визитом. В Бейруте он встретится с главой государства Мишелем Ауном и премьер-министром Хасаном Диабом. Из самолета Макрон выходил в медицинской маске в соответствии с санитарными требованиями, введенными из-за пандемии коронавируса.
Петербуржцы могут поддержать жителей Ливанской Республики после взрыва в Бейруте.
Видео: Youtube/LeHuffPost
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