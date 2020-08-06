Петербуржцы могут поддержать жителей Ливанской Республики после взрыва в Бейруте

Выразить слова поддержки можно в книге соболезнования.

В петербургском Доме национальностей на Моховой улице откроется книга соболезнований в связи с трагедией, произошедшей в ливанском городе Бейрут.

В течение трех дней с 6 августа с 9 до 20 часов петербуржцы могут сделать запись в книге. Затем книгу со словами поддержки передадут представителям Ливанской Республики.

Напомним, взрыв в Бейруте произошел 4 августа. Причиной трагедии стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры. Половина зданий региона разрушена. В больницах находятся около четырех тысяч пострадавших. В Бейруте стали принимать раненых в моргах, так как госпитали переполнены. Более сотни граждан считаются погибшими. Многие местные жители пропали без вести. На территории страны объявлен трехдневный траур.

Видео: Youtube/Naga Wyspa