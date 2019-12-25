В Ливане заявили об отсутствии финансовых возможностей справиться с последствиями взрыва

Ливану придется заключить соглашение с МВФ.

В Ливане заявили об отсутствии финансовых возможностей для преодоления последствий взрыва. Об этом сообщили местные журналисты с телеканала Sky News Arabia со ссылкой министра экономики страны Рауля Нехме.

Мы просим помощи международного сообщества. Причиненный взрывом ущерб оценивается в миллиарды долларов Рауль Нехме, министр экономики Ливана

Чиновник заметил, что единственным решением для государства после взрыва в порту Бейрута является соглашение с Международным валютным фондом. Местные эксперты считают, что масштабные восстановительные работы в Ливане не смогут благоприятно повлиять на перезапуск экономики страны. Авторы The Wall Street Journal уверены, что взрыв нанес ущерб ключевому объекту инфраструктуры, который обслуживал импорт товаров (порту). Именно на данную статью ориентируется государственная экономика.

В морском порту ливанского города Бейрут вечером 4 августа прогремел взрыв. Причиной трагедии стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры. Половина зданий региона разрушена. В больницах находятся около четырех тысяч пострадавших. В Бейруте стали принимать раненых в моргах, так как госпитали переполнены. Более сотни граждан считаются погибшими. Многие местные жители пропали без вести. На территории страны объявлен трехдневный траур. Ударная волна затронула российское посольство. В Грузии подтвердили отправку взорвавшейся в Бейруте селитры из Батуми.