При взрыве в Бейруте ни один объект всемирного наследия ЮНЕСКО не пострадал. Об этом сообщили представители пресс-службы международной организации, штаб которой располагается в Париже.
С нашим бюро в Бейруте мы в настоящий момент оцениваем ущерб, который был нанесен музеям и национальным культурным объектам
сообщение ЮНЕСКО
Напомним, что в Ливане находится несколько объектов, имеющих особую культурную ценность для ЮНЕСКО. Речь идет о руинах дворца Валида I и прилегающая к ним территория в городе Анджар. Также хранителей исторического наследия интересует древний город Баальбек. Все достопримечательности находятся в долине Бекаа.
Глава ЮНЕСКО Одре Азуле выразила слова соболезнования родственникам жертв, погибших в трагедии в Бейруте. Генеральный директор организации добавила, что ЮНЕСКО готово оказать необходимую поддержку в сложный для Ливана период.
Селитра в порту Бейрута взорвалась не просто так: мнение военного эксперта.
Видео: YouTube / Tele Liban Official
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