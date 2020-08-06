ЮНЕСКО устанавливает ущерб, причиненный местным музеям.

При взрыве в Бейруте ни один объект всемирного наследия ЮНЕСКО не пострадал. Об этом сообщили представители пресс-службы международной организации, штаб которой располагается в Париже.

С нашим бюро в Бейруте мы в настоящий момент оцениваем ущерб, который был нанесен музеям и национальным культурным объектам сообщение ЮНЕСКО

Напомним, что в Ливане находится несколько объектов, имеющих особую культурную ценность для ЮНЕСКО. Речь идет о руинах дворца Валида I и прилегающая к ним территория в городе Анджар. Также хранителей исторического наследия интересует древний город Баальбек. Все достопримечательности находятся в долине Бекаа.

Глава ЮНЕСКО Одре Азуле выразила слова соболезнования родственникам жертв, погибших в трагедии в Бейруте. Генеральный директор организации добавила, что ЮНЕСКО готово оказать необходимую поддержку в сложный для Ливана период.

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Видео: YouTube / Tele Liban Official