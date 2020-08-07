Пострадавшие ожидают помощи российских врачей в госпитале МЧС в Бейруте

В первый день работы медики смоли принять 13 пациентов, за второй - около 20-25 пострадавших.

Пострадавшие при взрыве в Бейруте ожидают помощи российских врачей в госпитале МЧС. Об этом журналистам ТАСС рассказал глава оперативной группы ведомства в Ливане Сергей Воронцов.

Напомним, что с августа в Бейруте начал работать аэромобильный госпиталь отряда "Центроспас" МЧС России. Центр функционирует в круглосуточном стационарном режиме. Амбулаторные пострадавшие принимаются с 8 утра до 20 часов вечера.

Сегодня 20-25 человек ждет оказания помощи Сергей Воронцов, глава оперативной группы МЧС в Ливане

Начальник госпитального отдела медслужбы "Центроспаса" Алексей Скоробулатов рассказал, что чаще всего жители Бейрута обращаются к врачам с резаными инфицированными ранами. За первый день работы врачи смогли принять 13 пациентов. Им оказали необходимую помощь, а также проверили на коронавирус.

Четвертый самолет МЧС вылетел из России в Бейрут.

Видео: YouTube / Cirillo Kash