Пострадавшие ожидают помощи российских врачей в госпитале МЧС в Бейруте

Пострадавшие при взрыве в Бейруте ожидают помощи российских врачей в госпитале МЧС. Об этом журналистам ТАСС рассказал глава оперативной группы ведомства в Ливане Сергей Воронцов.
Напомним, что с августа в Бейруте начал работать аэромобильный госпиталь отряда "Центроспас" МЧС России. Центр функционирует в круглосуточном стационарном режиме. Амбулаторные пострадавшие принимаются с 8 утра до 20 часов вечера.
Сегодня 20-25 человек ждет оказания помощи
Сергей Воронцов, глава оперативной группы МЧС в Ливане
Начальник госпитального отдела медслужбы "Центроспаса" Алексей Скоробулатов рассказал, что чаще всего жители Бейрута обращаются к врачам с резаными инфицированными ранами. За первый день работы врачи смогли принять 13 пациентов. Им оказали необходимую помощь, а также проверили на коронавирус.
Четвертый самолет МЧС вылетел из России в Бейрут.
Видео: YouTube / Cirillo Kash
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