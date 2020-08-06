В общей сложности спасатели планируют направить в Бейрут пять самолетов со специалистами.

Четвертый самолет МЧС вылетел из России в Бейрут. Об этом сообщили в пресс-службе экстренного ведомства. Российские специалист направились в порт Ливана в рамках гуманитарной миссии. Они будут оказывать помощь пострадавшим.

На данный момент известно, что четвертый самолет вылетел из Саратова. На его борту находятся 15 представителей Роспотребнадзора, а также медицинская техника, необходимая для выявления коронавируса в полевых условиях. Все специалисты имеют защитные костюмы и другие средства индивидуальной защиты.

Напомним, что первый самолет МЧС России прибыл в Бейрут вечером 5 августа. Он доставил в ливан оперативную команду из десяти человек. В самолете также находились 19 сотрудников "Центроспаса" и психологи.

В морском порту ливанского города Бейрут вечером 4 августа прогремел взрыв. Причиной трагедии стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры. Половина зданий региона разрушена. В больницах находятся около четырех тысяч пострадавших. В Бейруте стали принимать раненых в моргах, так как госпитали переполнены. Более сотни граждан считаются погибшими. Многие местные жители пропали без вести. На территории страны объявлен трехдневный траур. Ударная волна затронула российское посольство. В Грузии подтвердили отправку взорвавшейся в Бейруте селитры из Батуми.

Видео: YouTube / Четвертая Власть