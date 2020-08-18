ВОЗ призвала покончить с "прививочным национализмом"

Всемирная организация здравоохранения призвала покончить с "прививочным национализмом". Об этом во время брифинга в Женеве рассказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. По словам специалиста именно данный фактор привел к усилению пандемии коронавируса.
Действовать стратегически и глобально — на самом деле в интересах всякой страны. Никто не в безопасности, пока все не в безопасности
Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ
Эксперт подчеркнул, что в первую очередь значение имеет перераспределение ресурсов. Оно может серьезно сказаться на эффективности распространения вакцины от COVID-19.
ВОЗ назвала фактор, влияющий на смертность от COVID-19.
Видео: Youtube/World Health Organization (WHO)
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