ВОЗ призвала покончить с "прививочным национализмом"

Глава ВОЗ призвал распределить вакцины от коронавируса по миру.

Всемирная организация здравоохранения призвала покончить с "прививочным национализмом". Об этом во время брифинга в Женеве рассказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. По словам специалиста именно данный фактор привел к усилению пандемии коронавируса.

Действовать стратегически и глобально — на самом деле в интересах всякой страны. Никто не в безопасности, пока все не в безопасности Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ

Эксперт подчеркнул, что в первую очередь значение имеет перераспределение ресурсов. Оно может серьезно сказаться на эффективности распространения вакцины от COVID-19.

ВОЗ назвала фактор, влияющий на смертность от COVID-19.

Видео: Youtube/World Health Organization (WHO)