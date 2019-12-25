ВОЗ назвала фактор, влияющий на смертность от COVID-19

Мария Нейра рассказала о влиянии загрязненности воздуха на состояние легких.

Всемирная организация здравоохранения назвала фактор, влияющий на смертность от COVID-19. Об этом в интервью для "РИА Новостей" заявила глава департамента ВОЗ по окружающей среде и здравоохранению Мария Нейра. Чиновница отметила, что медики получают все больше доказательств того, что загрязнение воздуха увеличивает риск летального исхода во время инфицирования COVID-19.

Напомним, что Национальная статистическая служба Великобритании на прошлой неделе опубликовала исследование, согласно которому риск смерти пациента с коронавирусом при длительном нахождении в зоне с загрязненным воздухом увеличивается на семь процентов. Этот фактор негативно сказывается на состояние легких, а также мешает работе защитных организмов, ускоряет течение хронических заболеваний.

Если ваши легкие, которые являются основными входными воротами SARS-CoV-2, уже повреждены и уязвимы, увеличивается риск развития болезни в более тяжелой форме, так как у вас меньше защиты Мария Нейра, глава департамента ВОЗ по окружающей среде и здравоохранению

В ВОЗ отметили, что загрязнение воздуха является фактором риска при любом вирусном респираторном заболевании.

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