Методику в США протестировали на десяти пациентах.

Коронавирусную инфекцию предложили лечить радиацией. С инициативой выступили несколько международных групп. Об этом пишут "Известия".

Специалисты Онкологического центра Джека Ади в Канаде заявили, что небольшое количество доз рентгеновских лучей помогает снизить смертность от пневмонии примерно на 20%. Например, испытания такого метода на животных показали, что острая фаза пневмонии может сократиться в два раза.

Методику в США протестировали на десяти пациентах, заражённых COVID-19. Отмечается, что получившие небольшую дозу радиации выздоравливали в течение трёх дней, из стационара их выписывали через 12. Пациенты, лечившиеся в контактной группе стандартными методами, вылечивались за 12 дней — их выписывали через 20.

При этом радиологи рассказывают и о побочных эффектах лечения небольшими дозами радиации. Так, например, они могут попутно убить B- и T-клетки иммунитета, которые отвечают за борьбу с инфекцией.

Ранее в ВОЗ назвали возможные новые очаги коронавируса.