  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:17
63
lesjasap

В ВОЗ назвали возможные новые очаги коронавируса

0 0

Майкл Райан предупредил об опасности, кроящейся в учебных заведениях.

Во Всемирной организации здравоохранения назвали возможные очаги коронавируса. Об этом во время брифинга сообщил глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Он определил места, в которых может начаться распространение инфекции в рамках следующей волны.

Школы могут стать зонами риска для возникновения новых вспышек инфекции с началом учебного года

Майкл Райан, глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения

Чиновник отметил, что во многих учебных заведениях отсутствуют элементарные возможности, например, связанные с мытьем рук. В 2019 году ВОЗ зафиксировала, что 43% школ по всему миру не имеют оборудования для мытья рук водой с мылом.

ВОЗ захотела проверить российскую вакцину от коронавируса.

Теги: воз, майкл райан, очаг, школа
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии