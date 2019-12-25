В ВОЗ назвали возможные новые очаги коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения назвали возможные очаги коронавируса. Об этом во время брифинга сообщил глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Он определил места, в которых может начаться распространение инфекции в рамках следующей волны.
Школы могут стать зонами риска для возникновения новых вспышек инфекции с началом учебного года
Майкл Райан, глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения
Чиновник отметил, что во многих учебных заведениях отсутствуют элементарные возможности, например, связанные с мытьем рук. В 2019 году ВОЗ зафиксировала, что 43% школ по всему миру не имеют оборудования для мытья рук водой с мылом.
ВОЗ захотела проверить российскую вакцину от коронавируса.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все