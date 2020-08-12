ВОЗ захотела проверить российскую вакцину от коронавируса

Специалисты проверят препарат на действенность против COVID-19 и безопасность для человека.

Всемирная организация здравоохранения захотела проверить российскую вакцину от коронавируса. Об этом сообщили журналисты из РБК со ссылкой на официальное заявление ВОЗ. Специалисты планируют изучить документы об испытаниях препарата. Они хотят убедиться в том, что все работы велись в соответствии с установленными процедурами. Проверка позволит оценить эффективность и безопасность созданной вакцины от COVID-19.

В тексте документа отмечается, что ВОЗ приветствует все достижения в области исследования и разработок против коронавирусной инфекции. В организации намерены поддерживать контакты с российскими учеными.

Врач рассказал, что недопустимо употреблять алкоголь в день вакцинации.

Видео: YouTube / CNS News