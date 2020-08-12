Врач рассказал, что недопустимо употреблять алкоголь в день вакцинации

Он отметил, что алкоголь несовместим ни с каким лекарственным средством.

Главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн рассказал, что недопустимо употреблять алкоголь в день вакцинации. Об этом пишут "РИА Новости".

По его словам, употребление спиртного в день вакцинации ослабляет иммунитет и вакцина может подействовать хуже.

Это токсическое действие, ослабление иммунитета и ослабление действия вакцины. Евгений Брюн, главный внештатный специалист-нарколог Минздрава

Он отметил, что алкоголь несовместим ни с каким лекарственным средством.

Ранее главный инфекционист США усомнился в российской вакцине от коронавируса.

Видео: kremlin.ru