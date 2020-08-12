Врач рассказал, что недопустимо употреблять алкоголь в день вакцинации

Главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн рассказал, что недопустимо употреблять алкоголь в день вакцинации. Об этом пишут "РИА Новости".
По его словам, употребление спиртного в день вакцинации ослабляет иммунитет и вакцина может подействовать хуже.
Это токсическое действие, ослабление иммунитета и ослабление действия вакцины.
Евгений Брюн, главный внештатный специалист-нарколог Минздрава
Он отметил, что алкоголь несовместим ни с каким лекарственным средством.
Ранее главный инфекционист США усомнился в российской вакцине от коронавируса.
Видео: kremlin.ru
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