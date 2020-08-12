Ранее аналогичную позицию высказала помощница Трампа.

Главный инфекционист США усомнился в российской вакцине от коронавируса. Об этом Энтони Фаучи рассказал в интервью для издания National Geographic. Эксперт отметил, что Вашингтон мог бы представить миру уже четыре варианта собственной вакцины, однако ученые все еще полностью не уверены в ее эффективности и безопасности для человека.

Эксперт заявил, что введение препарата, который полностью не прошел все необходимые испытания, может негативно сказаться на большом количестве людей или просто не оказаться действенным способом защиты от коронавируса.

Напомним, что ранее помощница американского президента Келлиан Конуэй раскритиковала российскую вакцину от вируса. По словам чиновницы, препарат отстает от разработок США. Она заметила, что для российской вакцины прошло слишком мало испытаний. По словам Конуэй, стандарты США в разработке препарата намного жестче.

Первую зарегистрированную вакцину от коронавируса назвали "Спутник V".

Видео: kremlin.ru