Глава ВОЗ предупредил о нескольких очень трудных месяцах пандемии

Тедрос Аданом Гебрейесус призвал к корректировке мер, связанных с распространением коронавируса.

Глава Всемирной организации здравоохранения предупредил о нескольких очень трудных месяцах пандемии. Об этом Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил во время брифинга ВОЗ в Женеве.

Мы находимся на критически важном перекрестке в пандемии заболевания COVID-19, особенно в Северном полушарии. Последующие несколько месяцев будут очень трудными, и некоторые страны находятся на опасной траектории Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ

Эксперт рассказал, что на данный момент большое количество стран столкнулось с резким ростом числа новых зараженных. Это приводит к тому, что больницы практически исчерпали собственные возможности к октябрю. Он призвал глав государств предпринять меры, чтобы предотвратить скачок летальных исходов. Он надеется, что власти скорректируют мероприятия по борьбе с инфекцией и будут честно информировать население о пандемии.

В ВОЗ предупредили об опасности ложных слухов о пандемии.

Видео: WHO