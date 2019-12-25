ВОЗ пока не известна длительность иммунитета у переболевших COVID-19

Тарик Язаревич объяснил, как ВОЗ добивается "коллективного иммунитета".

Всемирная организация здравоохранения не располагает информацией о том, как долго у переболевших коронавирусом пациентов сохраняется иммунитет от COVID-19. Об этом на брифинге заявил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.

У инфицированного COVID-19 человека развивается определенный уровень иммунитета. Но как долго этот иммунитет будет продолжаться и насколько сильным он будет - это то, что нужно еще увидеть, и мы в ВОЗ следим за всеми исследованиями, которые проводятся на эту тему Тарик Язаревич, официальный представитель ВОЗ

Эксперт напомнил о концепции коллективного иммунитета. В ВОЗ уточнили, что данное понятие употребляется в организации в отношении вакцинации.Специалисты не будут добиваться коллективного иммунитета путем свободного циркулирования инфекции в мире. Язаревич уверен, что такая мера привела бы к росту страданий и летальных исходов.

ВОЗ скоро сможет рекомендовать к использованию вакцины от коронавируса.

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