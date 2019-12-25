Дональд Трамп допустил возвращение США в ВОЗ

Политик добавил, что это может произойти при сокращении организационного взноса для США.

Дональд Трамп допустил возвращение США во Всемирную организацию здравоохранения. Об этом американский лидер сообщил избирателям в рамках выступления в Пенсильвании. Политик отметил, что Вашингтон платил ВОЗ 500 млн долларов ежегодно, в то время как Китай - 39 млн долларов. Трамп считает, что при этом Пекин пользовался большим доступом к ВОЗ.

Обещаю вам одно: если мы когда-либо вернемся, то сможем вернуться за гораздо меньшие деньги. Не надо платить 500 миллионов долларов...А в остальном это замечательная финансовая операция Дональд Трамп, президент США

По мнению главы Белого дома, кроме огромных взнос в ВОЗ США также находились в других невыгодных международных альянсах и организациях.

Трамп считает, что сын Байдена совершенно не разбирается в энергетике.



