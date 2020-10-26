Трамп раскритиковал Байдена за то, что тот перепутал его имя

Он также выразил недовольство тем, что некоторые СМИ умышленно не заметили эту ошибку.

Президент США Дональд Трамп обратил внимание на то, что Джозеф Байден назвал его "Джорджем" в одном из интервью. Об этом нынешний президент написал в своем Twitter.

Трамп поиздевался над кандидатом и заявил о том, что его оппонент не смог вспомнить его имя, пока ему не помог ведущий. Кроме того, он призвал СМИ не покрывать "ляпы" Байдена.

По одной из версии, кандидат от Демократической партии мог перепутать имя Трампа с именем экс-президента Буша-младшего, который руководил США с 2001-го по 2009-й год.

Напомним, выборы президента США пройдут 3-го ноября. На прошлой неделе прошли финальные дебаты между кандидатами.

Видео: Youtube/The News Junkie"s Cartoons