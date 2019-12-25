В США завершились финальные дебаты Трампа и Байдена

Кандидаты на должность президента США общались чуть более полутора часов.

В США завершились финальные дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена. Мероприятие транслировалось местным телеканалом. В течение 1,5 часов политики от республиканской и демократической партий общались в очном формате в городе Нэшвилл штата Теннеси.

Как и ожидалось, основными темами дебатов стало распространение коронавируса по США, вопросы национальной безопасности, иммиграция, борьба с расизмом, а также возможное вмешательство в американские выборы. Трамп напомнил о коррупционном скандале, в котором задействован сын Джо Байдена - Хантер.

Ранее кандидаты на пост президента США сдали тест на коронавирус. Результаты обоих политиков были отрицательными. Благодаря этому организаторы дебатов позволили себе убрать пластиковое прозрачное заграждение, которое должно было стоять между политиками. Также организаторы мероприятия сохранили за собой право выключения микрофонов, чтобы кандидаты не перебивали друг друга.

Трамп заявил, что Байден получал деньги от России через Путина.