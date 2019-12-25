Трамп заявил, что Байден получал деньги от России через Путина

В Нэшвилле прошли дебаты между Трампом и Байденом.

Дональд Трамп заявил, что Джо Байден получал деньги от России через Владимира Путина. Об этом действующий американский президент сообщил на дебатах с оппонентом из демократической партии, которые состоялись в Нэшвилле. Политик добавил, что ему никогда не платил никто из РФ, Украины или Китая в отличие от Джо Байдена.

Джо получил 3,5 миллиона долларов от России, они пришли через Путина, потому что он был в очень хороших отношениях с бывшим мэром Москвы. Ты получил 3,5 миллиона долларов, твоя семья получила 3,5 миллиона долларов. Когда-нибудь тебе придется объяснить это. Ты должен объясниться перед американцами Дональд Трамп, президент США

Джо Байден в ответ на это рассказал, что он не брал ни одного пенни ни от одного государства.

Трамп: Россия невысокого мнения о США из-за политических скандалов.