Политик объяснил, что Джо Байдена подкупил Пекин.

Дональд Трамп в случае победы на выборах пообещал "много чего сделать" с Китаем в том случае, если его переизберут на второй срок правления. Об этом американский лидер заявил во время общения с избирателями. Мероприятие транслировала телестанция Sinclair и канал ABC. Политик не стал объяснять, что именно он имеет в виду.

Мы много чего сделаем с Китаем… То, что они с нами сделали, - это позор. Что они сделали с этой страной, с этим миром… Вы сидите там с этой маской из-за Китая, ясно? И это постыдно Дональд Трамп, президент США

Политик также прокомментировал различия в его позиции по Китаю с оппонентом от демократической партии Джо Байдена. По мнению Трампа, Байдена подкупил Пекин, поэтому тот позволит КНР остаться без ответа.

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