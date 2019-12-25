Трамп: Россия невысокого мнения о США из-за политических скандалов

Политик прокомментировал заявление о том, что фото в ноутбуке Хантера Байдена - часть кампании России.

Дональд Трамп считает, что в России невысокого мнения о США из-за политических скандалов. Об этом американский лидер сообщил избирателям на предвыборном митинге в штате Северная Каролина. Трансляцию мероприятия вел местный телеканал Fox News.

Глава Белого дома поднял вопрос электронной переписки Хантера Байдена с несовершеннолетними. Ранее выдержки из постов сына политика опубликовали журналисты из New York Post. Трамп раскритиковал заявлением главы специального комитета по разведке от Палаты представителей Адама Шиффа. Ранее чиновник заявил, что ноутбук и переписка Хантера Байдена являются частью дезинформационной кампании России.

История с ноутбуком - это просто катастрофа. Шифф говорит, что это сделала Россия. О, Россия, Россия. Они, наверное, считают нас глупейшими людьми Дональд Трамп, президент США

В ноутбуке сына Байдена нашли фото несовершеннолетних девочек.

Фото: Pixabay.com