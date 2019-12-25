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Трамп в шутку обвинил Клинтон в жуликоватости из-за неисправности микрофона
Сегодня, 11:29
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lesjasap

Трамп в шутку обвинил Клинтон в жуликоватости из-за неисправности микрофона

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Во время выступления перед избирателями у политика отключился микрофон.

Дональд Трамп в шутку обвинил Хилари Клинтон в жуликоватости из-за неисправности микрофона. Американский президент пошутил о том, что временное отключение его микрофона во время выступления перед избирателями в штате Пенсильвания было связано с вмешательством женщины-политика. Лидеру страны пришлось перестать говорить и показать на технику. В толпе разнеслись возгласы о том, чтобы организаторы мероприятий включили микрофон обратно.

Микрофон работает? Да! Интересно, кто это сделал? Я не думаю, что это был Джо Байден. Знаете, кто это был? Жуликоватая Хиллари Клинтон

Дональд Трамп, президент США

Напомним, что выборы американского президента в стране намечены на 3 ноября. За пост борются Дональд Трамп и Джо Байден. Также избиратели проголосуют за треть состава сената и полный состав палаты представителей, ряд губернаторов и представителей исполнительной власти.

Дональд Трамп пожелал Ирану быть сильной страной без ядерного оружия.

Фото: Pixabay.com

Теги: дональд трамп, пенсильвания, хилари клинтон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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