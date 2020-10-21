Политик выступил перед избирателями в американском штате Пенсильвания.

Дональд Трамп пожелал Ирану быть сильной страной без ядерного оружия. Трансляцию выступления американского политика вели местные телеканалы. Президент выступил перед сторонниками в штате Пенсильвания.

Я принял решение выйти из ужасного соглашения прошлой администрации [США] по иранской ядерной программе. Если мы победим на выборах, то мой первый телефонный звонок будет от Ирана Дональд Трамп, президент США

Глава Белого дома уточнил, что из-за действий Вашингтона ВВП Тегерана упал на 27 процентов. Трамп добавил, что не хочет этого и желает Ирану благополучия, но эта страна не может иметь ядерное оружие.

Трамп: США модернизировали ядерное оружие до недостижимого уровня.

Видео: YT / The Sun