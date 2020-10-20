Трамп: США модернизировали ядерное оружие до недостижимого уровня

Глава США рассказал об оружии, которого нет у РФ и Китая.

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Вашингтон модернизировал собственное ядерное оружие до недостижимого уровня. Об этом политик рассказал во время выступления перед избирателями в штате Аризона. Глава Белого дома уточнил, что страна вложила 2,5 трлн долларов на развитие вооруженных сил, поэтому боевая техника США - лучшая по сравнению с любой другой страной.

Мы обновили наше ядерное оружие до уровня, которого никто даже близко еще не достигал. Мы располагаем новыми ракетами, снарядами, кораблями, танками. У нас невероятные истребители F-35, новые танкеры...У нас есть все Дональд Трамп, президент США

Американский политик добавил, что военными достижениям США завидуют в России и Китае, так как они не имеют такой техники, включая гиперзвуковых ракет. По мнению Трампа, американские гиперзвуковые ракеты в семь раз быстрее аналогов.

Дональд Трамп сравнил себя с суперменом.