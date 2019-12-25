Такое ощущение появилось у политика после принятия коктейля из антител от компании Regeneron.

Дональд Трамп сравнил себя с суперменом. Об этом американский лидер рассказал во время выступления в штате Аризона. По словам политика, он почувствовал себя человеком со сверхспособностями, когда принял против коронавируса новый коктейль из антител, созданный компанией Regeneron.

Я принял лекарство Regeneron, о котором еще шесть месяцев назад никто не слышал. Я просыпаюсь на следующее утро, и я чувствую себя как супермен Дональд Трамп, президент США

Политик пообещал избирателям скорую разработку американской вакцины от COVID-19. Он напомнил, что теперь имеет иммунитет от инфекции. По мнению Трампа, пандемия "уйдет сама" даже без препарата, а также, что это произойдет в ближайшее время.

Противника абортов Трампа лечат препаратом из абортированного плода.