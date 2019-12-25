NYT сообщила о счете Трампа в китайском банке

Компания имеет офисы в США, но открыла их и в Китае.

New York Times сообщила о счете президента США Дональда Трампа в китайском банке. КНР стала одной из трёх стран, где у него есть банковский счёт. Ещё две страны — Ирландия и Великобритания.

По данным источников, данный счёт контролирует компания Trump International Hotels Management LLC. С 2013 по 2015 год компания заплатила в китайский бюджет 188 тысяч долларов в виде налогов.

По словам юриста компании, она имеет офисы в США, но открыла их и в Китае, чтобы платить налоги в местный бюджет.

Ранее Дональд Трамп пожелал Ирану быть сильной страной без ядерного оружия.

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