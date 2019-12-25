В ВОЗ прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России

Мелита Вуйнович рассказала о распространении инфекции в Европе.

Во Всемирной организации здравоохранения прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России. В интервью телеканалу "Россия 24" официальный представитель ВОЗ Мелита Вуйнович сообщила, что сейчас тяжело сказать, как именно пандемия будет развиваться дальше. Сейчас эксперты фиксируют резкий рост новых заражений, которого нет только в отдельных европейских странах.

Тяжело сказать. Конечно, надо спросить национальных эпидемиологов, которые очень хорошо могут моделировать ситуацию. Но в любой момент на пандемию можно влиять, прежде всего, чтобы остановить перенос вируса Мелита Вуйнович, официальный представитель ВОЗ в России

Специалист напомнила о необходимости к настороженностью относиться к любому симптому коронавируса. Она призвала принимать меры, эффективные не только для профилактики здоровья, но и помогающие экономической отрасли. При этом меры должны быть точечными и быстрыми, чтобы остановить эпидемию.

ВОЗ готова к взаимодействию с любой новой администрацией США.

Фото: WHO