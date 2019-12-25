ВОЗ готова к взаимодействию с любой новой администрацией США

Майкл Райан прокомментировал выборы в США.

Всемирная организация здравоохранения готова к взаимодействию с любой новой администрацией США. Об этом на пресс-конференции сообщил глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Эксперт отметил, что специалисты смогут работать с Вашингтоном вне зависимости от того, кто одержит победу на проведенных президентских выборах.

Мы просто хотели бы поздравить всех американцев с тем, что они приняли участие в выборах, в этом демократическом процессе. И нужно подчеркнуть, что мы, конечно же, будем работать с любой администрацией США сейчас и в будущем Майкл Райан, представитель ВОЗ

Напомним, что выборы в США состоялись 3 ноября. До сих пор результаты неизвестны. Ведется подсчет голосов. На пост президента претендуют кандидат от демократической партии Джо Байден и республиканец Дональд Трамп.

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Видео: YouTube / World Health Organization (WHO)