ВОЗ призывает мировое сообщество готовиться к новой пандемии

С 9 по 14 ноября состоится вторая часть 73-ей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Всемирная организация здравоохранения призывает мировое сообщество готовиться к новой пандемии. С 9 ноября возобновляется 73-ая ежегодная сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения. Первая ее часть состоялась весной 2020 года. Тема подготовки к новой возможной пандемии будет одной из основных на обсуждениях экспертов.

Мы видели за последний год, что страны, имеющие прочную инфраструктуру здравоохранения, касающуюся подготовки к чрезвычайным ситуациям, были способны действовать быстро в целях сдерживания и контроля за распространением вируса SARS-CoV-2 специалисты ВОЗ

В ВОЗ распространили заявление в преддверии форума. В нем отмечается, что мировому сообществу следует готовиться к новой пандемии уже сейчас.

В ВОЗ предупредили о рисках сокращения карантина при контакте с заразившимися.

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