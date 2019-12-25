В ВОЗ заявили об улучшении ситуации с COVID-19 в России

Мелита Вуйнович связала это с соблюдением мер профилактики.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили об улучшении ситуации с COVID-19 в России. Соответствующей информацией с журналистами телеканала "Россия 24" поделилась официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович. Она уточнила, что в стране наблюдается снижение числа новых зараженных. Это происходит благодаря соблюдению мер безопасности.

Мы увидели оптимистичный момент. Надеемся, что это не временно. Меры стали действовать, это значит, что люди их соблюдают Мелита Вуйнович, официальный представитель ВОЗ в России

Эксперт напомнила, что осенний подъем заболеваемости был для ВОЗ ожидаемым. Сейчас (на 18 ноября) в России медики зарегистрировали на 1,5 тысячи новых пациентов с COVID-19 меньше, чем сутки ранее. Вуйнович призвала россиян соблюдать меры профилактики, чтобы не допустить распространения инфекции.

В ВОЗ рассказали о диалоге с разработчиками российской вакцины от COVID-19.

Фото: WHO