Соглашение заключили Российский фонд прямых инвестиций и правительство Аргентины.

Аргентина подписала контракт на поставку 10 млн доз вакцины "Спутник V". Об этом сообщается в Twitter-аккаунте вакцины.

Соглашение заключили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и правительство Аргентины. Президент республики Альберто Фернандес отметил, что до конца года можно будет привить 300 тысяч человек. Остальные получат российскую вакцину в январе-феврале 2021 года

"Спутник V" в первую очередь будут распространять среди групп риска - работников здравоохранения, системы безопасности, старшего поколения и людей с хроническими заболеваниями.

Ранее стало известно, что Собянин пообещал подумать о преференциях для привившихся от коронавируса.

Видео: YouTube / Casa Rosada - República Argentina