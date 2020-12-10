Аргентина подписала контракт на поставку 10 млн доз вакцины "Спутник V". Об этом сообщается в Twitter-аккаунте вакцины.
Соглашение заключили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и правительство Аргентины. Президент республики Альберто Фернандес отметил, что до конца года можно будет привить 300 тысяч человек. Остальные получат российскую вакцину в январе-феврале 2021 года
"Спутник V" в первую очередь будут распространять среди групп риска - работников здравоохранения, системы безопасности, старшего поколения и людей с хроническими заболеваниями.
Ранее стало известно, что Собянин пообещал подумать о преференциях для привившихся от коронавируса.
Видео: YouTube / Casa Rosada - República Argentina
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