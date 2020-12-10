Собянин пообещал подумать о преференциях для привившихся от коронавируса

Он также отметил, что на сегодняшний день около 20 тысяч москвичей записались на вакцинацию от COVID-19.

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что обещает подумать о преференциях для привитых от коронавируса жителей столицы.

Пока их нет. Но когда вы придете к своему работодателю и покажете сертификат, что вы привились и безопасны для окружающих, наверное, он будет учитывать это при определении фронта работы, которым вы занимаетесь, и интенсивности. Сергей Собянин, мэр Москвы

Он также отметил, что на сегодняшний день около 20 тысяч москвичей записались на вакцинацию от коронавируса, из них более 6 тысяч уже привились.

Ранее стало известно, что в Москве не собираются вводить дополнительные ограничения на Новый год.

Видео: YouTube / Россия 24