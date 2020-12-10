В Москве не собираются вводить дополнительные ограничения на Новый год

При этом никаких массовых мероприятий на улицах и в парках никто устраивать не будет.

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-24" заявил, что не будет вводить дополнительных ограничений в новогодние праздники.

Он отметил, что, несмотря на возможность у жителей столицы гулять по улицам и паркам, никаких массовых мероприятий никто устраивать не будет. Московский метрополитен будет работать всю новогоднюю ночь, однако льготы на проезд, приостановленные из-за пандемии, пока не планируют восстанавливать. Исключение составят группы студентов медицинских вузов и волонтеров.

Собянин объяснил это тем, что "в любые праздники и будние дни группы риска должны находиться дома, в домашнем кругу". В период праздников в Москве будут работать в усиленном режиме поликлиники и социальные службы.

Ранее Собянин заявил, что Москва готова к более масштабной вакцинации от коронавируса

Видео: YouTube / Россия 24