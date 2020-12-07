  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:20
51
matveyvn
Код вставки плеера

Собянин заявил, что Москва готова к более масштабной вакцинации от коронавируса

0 0

Теперь этот вопрос должны рассмотреть разработчики и производители вакцины.

Мэр Москвы Собянин заявил, что Москва готова к более масштабной вакцинации от коронавируса. Об этом он рассказал во время заседания координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

По его словам, сейчас власти проверили систему вакцинирования на всех этапах — от работы складов до доставки до прививочных пунктов, хранение препарата.

Считаю, что вся система готова к более масштабной вакцинации.

Сергей Собянин, мэр Москвы

Он отметил, что теперь этот вопрос должны рассмотреть разработчики и производители вакцины.

Ранее мы писали, что в Москве планируют провести массовую вакцинацию от COVID-19.

Видео: Правительство России

Теги: вакцинация, москва, собянин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии