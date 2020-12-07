Теперь этот вопрос должны рассмотреть разработчики и производители вакцины.

Мэр Москвы Собянин заявил, что Москва готова к более масштабной вакцинации от коронавируса. Об этом он рассказал во время заседания координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

По его словам, сейчас власти проверили систему вакцинирования на всех этапах — от работы складов до доставки до прививочных пунктов, хранение препарата.

Считаю, что вся система готова к более масштабной вакцинации. Сергей Собянин, мэр Москвы

Он отметил, что теперь этот вопрос должны рассмотреть разработчики и производители вакцины.

Ранее мы писали, что в Москве планируют провести массовую вакцинацию от COVID-19.

Видео: Правительство России