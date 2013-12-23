Песков сообщил, что номинация Time не имеет для Путина особого значения

В Кремле назвали роль главы РФ экстраординарной для мира.

Решение иностранного журнала The Time номинировать российского президента Владимира Путина на звание человека года не имеет для Кремля особого значения. Соответствующей информацией в рамках выступления на регулярном брифинге со СМИ от 5 декабря сделал официальный представитель администрации при президенте Дмитрий Песков.Чиновник пояснил, что на геополитической арене лидер РФ играет экстраординарную роль.

Нет, не имеет. Посмотрим. В любом случае роль Путина в нашей стране, в мире трудно переоценить, это однозначно. Дмитрий Песков

Песков назвал отправку средств ЕС на Украину сжиганием денег в бездонной бочке.

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