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Песков сообщил, что номинация Time не имеет для Путина особого значения

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В Кремле назвали роль главы РФ экстраординарной для мира.

Решение иностранного журнала The Time номинировать российского президента Владимира Путина на звание человека года не имеет для Кремля особого значения. Соответствующей информацией в рамках выступления на регулярном брифинге со СМИ от 5 декабря сделал официальный представитель администрации при президенте Дмитрий Песков.Чиновник пояснил, что на геополитической арене лидер РФ играет экстраординарную роль.

Нет, не имеет. Посмотрим. В любом случае роль Путина в нашей стране, в мире трудно переоценить, это однозначно.

Дмитрий Песков

Песков назвал отправку средств ЕС на Украину сжиганием денег в бездонной бочке.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: the time, владимир путин, дмитрий песков, кремль, человек года
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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