По его словам, это скорее вопрос самих европейцев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал отправку средств Евросоюза на Украину сжиганием денег в бездонной бочке. Об этом он заявил журналистам.

В Кремле прокомментировали сообщение Financial Times о том, что Украина может не получить выделенные ЕС 50 млрд евро из-за усиления правых в странах организации. По словам Пескова, это скорее вопрос самих европейцев.

Понятно, что им становится все тяжелее палить деньги в бездонной бочке украинской. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Ранее Песков заявил о понимании РФ, что санкции США против нее сохранятся на долгие годы.

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