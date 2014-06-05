Песков назвал отправку средств ЕС на Украину сжиганием денег в бездонной бочке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал отправку средств Евросоюза на Украину сжиганием денег в бездонной бочке. Об этом он заявил журналистам.
В Кремле прокомментировали сообщение Financial Times о том, что Украина может не получить выделенные ЕС 50 млрд евро из-за усиления правых в странах организации. По словам Пескова, это скорее вопрос самих европейцев.
Понятно, что им становится все тяжелее палить деньги в бездонной бочке украинской.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России
Ранее Песков заявил о понимании РФ, что санкции США против нее сохранятся на долгие годы.
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