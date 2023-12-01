Песков заявил о понимании РФ, что санкции США против нее сохранятся на долгие годы

В Москве оценили попытку США давить на экономические показатели.

В Кремле заявили о понимании российских властей того факта, что американское санкционное давление против страны сохранится на долгие годы. Соответствующей информацией в рамках выступления на регулярном брифинге со СМИ от 30 ноября сделал официальный представитель администрации при президенте Дмитрий Песков. Чиновник заметил, что власти выстраивают свою внешнюю и внутреннюю политику исходя из этого условия. В частности, Москва уверена в том, что Вашингтон планирует совершать попытки экономического давления не только на РФ, но также и на всю систему международных торговых и экономических отношений. По версии Пескова, такой деятельностью Белый дом разрушает существующий формат отношений.

Мы не сомневаемся, что эти санкции на долгие годы. И мы из этого исходим, выстраивая нашу линию. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости