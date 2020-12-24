Песков: Путин 14 декабря подведет итоги года

В Кремле оценили хронометраж выступления главы государства.

Глава государства Владимир Путин 14 декабря подведет итоги уходящего года в формате совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции с журналистами. Соответствующей информацией в рамках выступления на регулярном брифинге со СМИ от 30 ноября сделал официальный представитель администрации при президенте Дмитрий Песков. Чиновник пояснил, что подобный формат власти используют не в первый раз, так как он уже применялся в 2020 году. В тот раз провести оба мероприятия в привычном виде помешала пандемия коронавирусной инфекции.

14 декабря Владимир Путин подведет итоги года. Это будет программа, это по-прежнему проект телевизионных каналов. Это будет объединенный формат прямой линии и итоговой пресс-конференции президента. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, сколько будет длиться мероприятие в 2023 году. Он напомнил, что большая пресс-конференция, как и прямая линия, не имеют заранее определенного хронометража, а речь идет о продолжительных и содержательных событиях.

Песков сообщил, что прием вопросов Путину от граждан начнется 1 декабря.

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