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Песков сообщил, что прием вопросов Путину от граждан начнется 1 декабря

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В Кремле объяснили, как россияне могут задать вопрос президенту.

В Кремле рассказали о том, что прием вопросов главе государства Владимиру Путину от граждан начнется 1 декабря. Соответствующей информацией в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 30 ноября сделал официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник заметил, что отправить обращение к политику можно по бесплатному многоканальному телефону 8-800-200-40-40, а также через СМС на номер 0-40-40 и через онлайн-форму на сайте "Москва - Путину", через мобильное приложение для платформы "Андроид". 

Завтра, 1 декабря, начинается прием вопросов от граждан...

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Москве добавили, что что в специально созданной студии будут сидеть журналисты из всех регионов России, официальные представители федеральных СМИ, иностранные сотрудники прессы, аккредитованные и продолжающие свою работу в Москве. 

Песков допустил встречу Путина и Пашиняна в Петербурге.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, кремль, прямая линия
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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