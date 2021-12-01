Песков допустил встречу Путина и Пашиняна в Петербурге

Лидеры смогут встретиться на неформальной встрече лидеров СНГ.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян смогут встретиться на неформальной встрече лидеров СНГ, которая состоится в Северной столице в конце декабря. Такое заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков, отметив, что официально контакты двух лидеров пока не запланированы.

Песков уточнил, что, хотя саммит СНГ будет предновогодним, это мероприятие нельзя назвать исключительно праздничным.

Это будет рабочее мероприятие с рабочей повесткой дня. И в случае, если господин Пашинян туда приедет, — а его ждут так же, как и всех, — то будет прекрасная возможность говорить. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Представитель Кремля резюмировал, что решение о том, состоится ли встреча или нет, примут оба лидера. Напомним, что Пашинян не приехал на саммит ОДКБ в Минске, предупредив о своём отсутствии заранее. Между тем, спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что Армения должна принять участие в декабрьском саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который также пройдёт в Петербурге.

Фото: Kremlin.ru