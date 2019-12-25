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Армения заявила, что должна принять участие в саммите ЕАЭС в Петербурге
Сегодня, 13:41
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Армения заявила, что должна принять участие в саммите ЕАЭС в Петербурге

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Страна станет председателем союза в 2024 году.

Армения должна принять участие в декабрьском саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которые пройдёт в Петербурге. Такое заявление сделал спикер армянского парламента Ален Симонян в ходе брифинга.

Глава парламента отметил, что страна станет председателем союза в 2024 году, поэтому на саммите необходимо присутствие армянской стороны.

При этом Симонян уточнил, что пока достоверно неизвестно, приедет ли в Северную столицу премьер-министр Никол Пашинян: решение ещё не принято.

Ранее мы сообщили о том, что РФ ждала Пашиняна на саммитах СНГ и ЕАЭС в Петербурге. Первое мероприятие уже прошло, армянский лидер на нём отсутствовал. 

Фото: council.gov.ru

 

Теги: политика, санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

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