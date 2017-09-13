РФ ждёт Пашиняна на саммитах СНГ и ЕАЭС в Петербурге

Председательство во ЕАЭС скоро перейдёт к Армении.

Кремль ожидает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в неформальной встрече лидеров Содружества Независимых Государств (СНГ) и саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Северной столице. Такое заявление сделал помощник президента РФ Юрий Ушаков в ходе беседы с журналистами.

Мероприятия пройдут в декабре. Ушаков напомнил, что председательство во ЕАЭС скоро перейдёт к Армении, поэтому в Петербурге ждут представителей этой страны.

Там будет неформальная встреча традиционная лидеров стран СНГ и будет формальное заседание ЕврАзЭС. Кстати, на этом заседании председателем после нас становится Армения. Юрий Ушаков, помощник президента РФ

Своим визитом в РФ Пашинян сможет "принять эстафету" у Владимира Путина, считает Ушаков.

Ранее в Кремле прокомментировали отказ Пашиняна приехать на саммит ОДКБ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что можно выразить сожаление в связи с отказом.

Фото: YouTube / Government of Armenia